أبطال «الاختيار 3» و «العائدون» يشاركون في احتفال أبناء الشهداء بعيد الفطر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 08:23 صباحاً - شارك أبطال ملحمتى «الاختيار» و«العائدون»، فى احتفالية أبناء الشهداء بعيد الفطر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم عرض مشاهد من مسلسل «الاختيار 3».

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي فى احتفالية عيد الفطر مع أبناء الشهداء. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أدى صباح اليوم صلاة عيد الفطر المبارك، فى مسجد المشير طنطاوي فى التجمع الخامس.

وتحتفل الدولة المصرية والعديد من الدول الإسلامية والعربية، اليوم الاثنين بعيد الفطر، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم هو أول أيام عيد الفطر، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تبادل التهنئة مع العديد من رؤساء الدول، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين الله عز وجل أن يُعيده على شعبي البلدين الشقيقين وكل الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.