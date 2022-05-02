نجوم «الاختيار3 والعائدون» يشاركون فى احتفال أبناء الشهداء بعيد الفطر

جدة - نرمين السيد - وعرض خلال الاحتفالية مشاهد من مسلسل "الاختيار 3".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أدى صباح اليوم صلاة عيد الفطر المبارك، فى مسجد المشير طنطاوى فى التجمع الخامس.
وجلس أبناء الشهداء بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال صلاة عيد الفطر المبارك فى مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.
وحضر صلاة عيد الفطر مع الرئيس عدد من أبناء الشهداء، إضافة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.
كما حضر أيضا صلاة العيد الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والمستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، وعدد من الوزراء والمسؤولين وكبار قادة القوات المسلحة.
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