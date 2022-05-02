الرئيس السيسى: العمل الدرامى بألف كتاب وألف ساعة حوار

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس خلال احتفالية عيد الفطر، موجها حديثه لأبطال مسلسلى الاختيار 3 والعائدون: "عاوز أقولكم شوفتوا قد إيه عمل درامى بألف كتاب وألف ساعة حوار، إنتوا متعرفوش إنتوا عملتوا ايه". وتابع: "أنا بشكركم ولسه الدور مخلصش كدراما ومسلسلات فى بناء وعى حقيقى للبلد، وأنا اتصور المسلسلات دى كانت كاشفة لعقل المصريين".

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