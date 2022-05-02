السيسى لأبطال مسلسل الاختيار 3: اللى أنتو قدمتوه ده الحقيقة

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس: "عاوز أقولكم على حاجة، اللى إنتو عملتوه كان جزء كبير منه كان لصالح الشهداء اللى ضحوا عشان خاطر مصر تعيش". وتابع: "عاوز أقولكم إحنا قولنا إن التاريخ منسيبوش لحد، والله إحنا كنا حريصين على ألا يسقط صدام، واللى إنتو قدمتوه ده الحقيقة".

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