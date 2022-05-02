الرئيس السيسى يروى كواليس بيان 2013: كنا حريصين ميحصلش صدام حتى آخر لحظة

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس خلال احتفالية عيد الفطر: "البيان اللى كتبناه كنا حريصين لآخر لحظة إن ميحصلش صدام، لا قلنا فيه عزل رئيس ولا جماعة إرهابية ولا أى حاجة".
وتابع: "حاولنا كتير نحل المسألة من غير صدام، لكن للأسف محدش عاوز يفكر اللى اتقال ده حقيقة ولا نص حقيقة، ربنا يكفينا أهل الشر".
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