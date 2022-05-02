نفسي أبقى رئيس جمهورية.. طفل يكشف عن حلمه أمام الرئيس السيسى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقدم مجموعة من نجوم الوسط الفنى منهم أشرف عبد الباقى اسكتش تمثيلى بمشاركة عدد من أبناء الشهداء، وذلك بحضور الرئيس السيسى وعدد من الوزراء والمسئولين فى احتفالية أبناء الشهداء بعيد الفطر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أدى صباح اليوم صلاة عيد الفطر المبارك، فى مسجد المشير طنطاوى فى التجمع الخامس.

وجلس أبناء الشهداء بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال صلاة عيد الفطر المبارك فى مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.

وحضر صلاة عيد الفطر مع الرئيس عدد من أبناء الشهداء، إضافة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

كما حضر أيضا صلاة العيد الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والمستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، وعدد من الوزراء والمسؤولين وكبار قادة القوات المسلحة.