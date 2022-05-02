السيسى لأسر الشهداء: أوعوا تفتكروا إن أولادكم سقطوا فى معركة طغيان

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس لأبناء وأسر الشهداء: "أوعوا تفتكروا إن أولادكم سقطوا فى معركة طغيان، لا إحنا مطغيناش إحنا لم نعتدى إحنا حاولنا كتير". وقال الرئيس لأبطال مسلسل الاختيار 3: "كل كلمة اتقالت كانت عبارة عن واقع نقلتوه للناس كلها، عشان الولاد الصغيرة أما يكبروا محدش يزيف ويشوه تاريخهم ويضيع قيمة اللى هما عملوه".

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