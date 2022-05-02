السيسى: الجيش اتعرض للتهديد 3 مرات والشاطر قعد 45 دقيقة يقولى هنجيب مقاتلين

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس خلال احتفالية عيد الفطر، أن المرة التى تعرض فيها الجيش للتهديد كانت مع المشير طنطاوى والتهديد بتغيير نتائج انتخابات 2012.

وأضاف: "المرة الثانية لما خيرت الشاطر قال إحنا حرقنا مقرات الأمن الوطنى ونقدر نعمل محاكمة شعبية".

وتابع الرئيس أن المرة الثالثة كانت له شخصيا من خيرت الشاطر، مردفا: "قعد 45 دقيقة يهددنى ويقولى هنقتل وهنجيب من كل حتة مقاتلين".