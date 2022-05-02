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القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 07:46 صباحاً - محمد السيد - /695327/الرئيس-السيسىقسمنا-بالله -تهديد-خيرت-الشاطر-بحرق-مصر-حقيقة-اللى-إتعرض-بمسلسل-الاختيار-عشان-الناس-اللى-بتقول-طلعونا-التسجيلات

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسى عن أن مشهد "تهديد خيرت الشاطر"بحرق مصر الذى تم عرضه بمسلسل الاختيار حقيقة وحدث بالفعل، ولم يكن هذا التهديد هو الوحيد من جانبهم وسبقه تهديد أخر للمشير محمد حسين طنطاوى فترة الانتخابات الرئاسية 2012.

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جاء ذلك فى كلمته لأبطال مسلسل الاختيار باحتفالية عيد الفطر لأبناء وأسر شهداء الشرطة والقوات المسلحة، مؤكدا على أنه مسلسل الاختيار عمل حالة من الاستنفار لدى أهل الشر والمشهد الخاص بتهديد خيرت الشاطر بحرق مصر حقيقة وجلس نحو 45دقيقة يهدد ويتوعد قائلا"قسما بالله تهديد خيرت الشاطر بحرق مصر حقيقة عشان الناس اللى بتقول طلوا التسجيلات".

الرئيس السيسى:قسمنا بالله تهديد خيرت الشاطر بحرق مصر حقيقة اللى إتعرض بمسلسل الاختيار عشان الناس اللى بتقول طلعونا التسجيلات

ولفت الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أن المسلسل أغضب أهل الشر وخلق لديهم حالة كبيره من الاستنفار ، مؤكدا على أنه رغم وجوده بالحكم منذ7سنوات ولم يذكرهم بأسمائهم ودائما ما كان يسميهم بأهل الشر حتى يتراجعوا ولكن لا شيئ تغير لديهم.