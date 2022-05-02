"مصر يا كنانة يا منصورة"..الشيخ مشارى راشد يلقى أنشودة "أول كلامى"عن عظمة مصر باحتفالية أسر الشهداء بعد صلاة العيد

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القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 07:46 صباحاً - محمد السيد - /695325/مصر-يا-كنانة-يا-منصورةالشيخ-مشارى-راشد-يلقى-أنشودة-أول-كلامىعن-عظمة-مصر-باحتفالية-أسر-الشهداء-بعد-صلاة-العيد

تتواصل فعاليات احتفالية عيد الفطر المبارك مع أسر وأبناء شهداء الجيش والشرطة والأطفال ذوى الهمم بحضور الرئيس السيسى وذلك بمشاركة المنشد مشارى راشد، فى أداء أنشودة "أول كلامى" عن عظمة الدولة المصرية. دوت الخليج ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى التهنئة لأبناء الشهداء بعيد الفطر المبارك،وذلك بالاحتفالية التى أقيمت عقب صلاة العيد بمسجد المشير طنطاوى قائلا:" أهلا بيكم دايما ..كل سنة وأنتم طيبين ومصر كلها بخير ..بنتشرف بيكم دايما". أنشودة أول كلامى ألف ما شاء الله محروسة و الله كده يا أم تاريخ البشرية ألف ما شاء اللٰه محروسة و اللٰه كده يا أم تاريخ البشرية تالت كلامي في مصر الأبية دي من بهاها سموها بهية في وصفها لو كان عليا كيف ابن مالك أكتب الألفية ألف ما شاء اللٰه محروسة و اللٰه كده يا أم تاريخ البشرية مصر يا جميلة روح و صورة مصر يا كنانة يا منصورة مصر يا جوا الكتاب مذكورة مصر يا جميلة روح وصورة مصر يا كنانة يا منصورة مصر يا جوا الكتاب مذكورة ادي نهر النيل على أرضها ساجد ويا العباد اللي جوا المساجد بدعي لها و ربي سامع و شاهد يحميها من عين الحسود الحاسد ألف ما شاء اللٰه محروسة و اللٰه كده يا أم تاريخ البشرية من نيلها اللي بيشرب يعاود و بأهلها كرم لكل وافد يسر يارب لأهلها وساعد عليك يارب يترك المقاصد مصر يا جميلة روح و صورة مصر يا كنانة يا منصورة مصر يا جوا الكتاب مذكورة

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