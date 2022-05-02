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القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 07:46 صباحاً - محمد السيد - /695324/الرئيس-السيسى-لأبناء-وأسر-الشهداء-عقب-صلاة-العيد-بنتشرف-بيكم-دايما

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى التهنئة لأبناء الشهداء بعيد الفطر المبارك،وذلك بالاحتفالية التى أقيمت عقب صلاة العيد بمسجد المشير طنطاوى قائلا:" أهلا بيكم دايما ..كل سنة وأنتم طيبين ومصر كلها بخير ..بنتشرف بيكم دايما".

دوت الخليج

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسى شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير طنطاوي اليوم الاثنين وذلك بمشاركة كبار رجال الدولة، فيما شارك بالصف الأول فى الصلاة عدد من الأطفال والشباب من أبناء شهداء رجال القوات المسلحة والشرطة وذوى الهمم بجوار الرئيس السيسى ورئيس الوزراء ووزير الأوقاف .ورئيس مجلس النواب.

الرئيس السيسى لأبناء وأسر الشهداء عقب صلاة العيد" بنتشرف بيكم دايما"

واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسى لخطية صلاة عيد الفطر المبارك والتى ألقاها اليوم الاثنين الشيخ سيد عبد البارى من قيادات وزارة الأوقاف، حيث أكد على أن شهر رمضان مضى بأيامه الحافله بالصيام ولياليه العامرة بالذكر والقيام وشمس عيد الفطر تشرق على الجميع بالنور والسرور والبهجة والهناء قائلا:"فسبحان من قلب عباده فى إختلاف الأزمان بين وظائف الخدم لينلهم أعلى درجات الكرم".

وفى الجزء الثانى من خطبة العيد تقدم الشيخ سيد عبد البارى بتهنئة العيد من فوق أرض مصر الطاهرة ومن وفق ثراها المبارك للوجود كله صامته وناطقه وللإنسانية كلها ولشعب مصر الأصيل والكريم لاسيما خير أجناد الأرض والمُرابطين الذين حرموا اليوم من زيارة أهليهم وزويهم حفاظا على مقدرات هذا الوطن قائلا:"لهم منا التهنئة ولرجال أمن هذه البلاد الذين يسهرون على حفظ أمنها ومقدراتها واستقرار شعبها ".

كما وجه حديثه للحضور أيضا بقوله:"ولكم أيضا قادتى الكرام وساداتى العلماء التهنئة من فوق منبر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم "، متابعا بقوله للرئيس السيسى :"ولحضرتك أيها القائد العظيم ..أيها الزعيم النبيل ..أيها الرئيس العظيم ..ودعائنا لله سبحانه وتعالى فى هذا اليوم الميمون أن يديم الله عليك فضله وأن يوسع لك مددك..وأن يحفظك ظاهرا وباطنا من أعين العائنين ومن كيد الكائدين وأن يسلملك من كل أنواع الشرور ...أن مولانا على كل شيئ قدير"