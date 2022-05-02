الرئيس السيسي يهنئ أبناء الشهداء بعيد الفطر: «متشرفين بيكم» (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 07:26 صباحاً - حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توجيه التحية إلى المشاركين فى احتفالية عيد الفطر مع أبناء الشهداء، قائلا: «أهلا وسهلا.. أهلا وسهلا.. سعداء بيكم.. عيد سعيد عليكم.. كل سنة وأنتم طيبين.. أهلا وسهلا.. متشرفين بيكم.. والله متشرفين بيكم.. كل سنة وأنتم طيبين.. سعيد علينا كلنا وعلى كل المصريين».

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عيد الفطر مع أبناء الشهداء. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أدى صباح اليوم، الإثنين، صلاة عيد الفطر المبارك، في مسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس.

وتحتفل الدولة المصرية والعديد من الدول الإسلامية والعربية، اليوم الإثنين بعيد الفطر، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم هو أول أيام عيد الفطر، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تبادل التهنئة مع العديد من رؤساء الدول، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين الله عز وجل أن يُعيده على شعبي البلدين الشقيقين وكل الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.