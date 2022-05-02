السيسي يهنئ المصريين بعيد الفطر المبارك

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 07:25 صباحاً - هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي جموع حضور حفل عيد الفطار المبارك بمركز المنارة، كما عبر الرئيس عن سعادته بحضور المناسبة.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء الشهداء والمصابين وذوى الهمم الاحتفالَ بعيد الفطر المبارك بمركز المنارة الدولي بالتجمع الخامس؛ حيث من المقرر أن يتجول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع أبناء الشهداء داخل معارض وأجنحة المركز المخصص لاحتفالية عيد الفطر المبارك الذى يحتوى على عدد من الألعاب والعروض الفنية.

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاةَ عيد الفطر المبارك اليوم الإثنين بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وتبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للزعماء العرب والمسلمين عن خالص تهانيه، وأطيب تمنياته لهم، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيدا سعيدا مباركا، وأن يعيده عليهم وعلى شعوبهم وعلى شعوب الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.