أبناء الشهداء يصلون العيد بجوار الرئيس السيسى فى مسجد المشير

جدة - نرمين السيد - وبدأت الصلاة بتلاوة قرآنية من القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، ثم بدأ المصلون تكبيرات العيد.

ويحضر الصلاة مع الرئيس عدد من أبناء الشهداء، إضافة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

ويحضر أيضا صلاة العيد الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والمستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، وعدد من الوزراء والمسؤولين وكبار قادة القوات المسلحة.

وتحتفل الدولة المصرية والعديد من الدول الإسلامية والعربية، اليوم الاثنين بعيد الفطر، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم هو أول أيام عيد الفطر، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تبادل التهنئة مع العديد من رؤساء الدول، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين الله عز وجل أن يُعيده على شعبى البلدين الشقيقين وكل الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.