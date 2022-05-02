السيسى يهنئ أسر وأبناء الشهداء بعيد الفطر: «والله متشرفين بيكم»

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس خلال دخوله مقر احتفالية عيد الفطر: "سعداء بيكم.. عيد سعيد عليكم.. كل سنة وأنتم طيبين.. أهلا وسهلا.. متشرفين بيكم.. والله متشرفين بيكم.. كل سنة وأنتم طيبين.. سعيد علينا كلنا وعلى كل المصريين". وجلس أبناء الشهداء بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال صلاة عيد الفطر المبارك فى مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.

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