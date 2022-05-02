يا ليلة العيد أنستينا.. الرئيس يشاهد «إسكتش تمثيلى» للاحتفال بعيد الفطر

جدة - نرمين السيد - شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، إسكتش تمثيلى بعنوان "يا ليلة العيد أنستينا"، بمشاركة عدد من الفنانين للاحتفال بعيد الفطر وذلك فى الاحتفالية المقامة بمركز المنارة وسط أسر وأبناء الشهداء.





وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على مشاركة أبناء وأسر الشهداء احتفالات عيد الفطر المبارك. وجلس أبناء الشهداء بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال صلاة عيد الفطر المبارك فى مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.

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