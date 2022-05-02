جولات لرئيس «الرعاية الصحية» لتفقد استعدادات التأمين الطبى لعيد الفطر

جدة - نرمين السيد - قام الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، بجولة تفقدية مفاجئة منتصف الليل لمجمع الإسماعيلية الطبي، ومستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة، التابعين للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك عقب جولته التفقدية المفاجئة للمنشآت الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن الجولة التفقدية للدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، للمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالإسماعيلية، شملت تفقد مجمع الإسماعيلية الطبي، والأقسام المختلفة بالمجمع، من الأقسام الداخلية لإقامة المرضى والرعايات المركزة والطوارئ، وذلك للاطمئنان على سير العمل، والتأكد من تنفيذ خطة التأمين الطبى لاحتفالات عيد الفطر المبارك بمحافظات التأمين الصحى الشامل على أعلى مستوى.

وراجع الدكتور أحمد السبكي، توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية والطعوم والأمصال وفصائل الدم ومشتقاته بالمجمع، طبقًا للتقارير المرفوعة لرئاسة الهيئة من غرفة إدارة العمليات المركزية للتأمين الطبى لاحتفالات عيد الفطر المبارك بمحافظات التأمين الصحى الشامل، كما راجع تفعيل جداول التشغيل لتكثيف تواجد الأطقم الطبية بقسم الطوارئ بالمجمع.

وتابعت الهيئة، أن الجولة شملت أيضًا تفقد رئيس هيئة الرعاية الصحية لمستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة، والأقسام المختلفة بالمستشفى، خاصة قسم الطوارئ، للتأكد من رفع درجة الاستعداد وجاهزية الأطقم الطبية بالمستشفى، إضافة إلى تفعيل جداول التشغيل لتكثيف تواجد الأطقم الطبية بقسم الطوارئ بالمستشفى.

وراجع الدكتور أحمد السبكي، خلال الجولة، توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته والطعوم والأمصال بمستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة، كما اطمئن على المخزون الاستراتيجى لهما.

وحرص الدكتور أحمد السبكي، خلال جولته بمجمع الإسماعيلية الطبى ومستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة بالإسماعيلية، على التحدث مع الأطقم الطبية، للوقوف على احتياجهم لأى دعم مركزى لتنفيذ خطة التأمين الطبى لاحتفالات العيد على أعلى مستوى، مشددًا على توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى.

واطمأن الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، على الاستعدادات القصوى بغرفة الأزمات والرصد التابعة للهيئة بالإسماعيلية، وانعقادها على مدار الساعة، لمتابعة وتنفيذ خطة التأمين الطبى لاحتفالات عيد الفطر المبارك، كما تأكد من تفعيل منظومة الإبلاغ الآلى بها، وتكاملها مع الدوائر الصحية تحت مظلة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، للتعامل الفورى مع أية أزمات أو أحداث طارئة بأعلى درجات السلامة والأمان العالمية.