خطيب صلاة العيد: أهل الله قلوبهم طاهرة ومجالسهم بالذكر عامرة

جدة - نرمين السيد - وأضاف عبد البارى، خلال إلقائه خطبة العيد، أن علينا الاستمرار على ما اكتسبناه خلال شهر رمضان من خصال حميدة، وعدم الاستماع إلى النفس الأمارة بالسوء والشيطان.

وأوضح، أنه يجب أن نكون أهل بر وصلة وإحسان وأن نكون أصحاب سمو.