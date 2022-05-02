السيسي يؤدي شعائر صلاة عيد الفطر بمسجد المشير والأطفال يشاركون في الصف الأول..وخطيب العيد للرئيس: نسأل الله أن يسلملك من كل أنواع الشرور"صور"

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القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 06:49 صباحاً - محمد السيد - /695323/السيسي-يؤدي-شعائر-صلاة-عيد-الفطر-بمسجد-المشير-والأطفال-يشاركون-في-الصف-الأولوخطيب-العيد-للرئيس-نسأل-الله-أن-يسلملك-من-كل-أنواع-الشرورصور

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير طنطاوي اليوم الاثنين وذلك بمشاركة كبار رجال الدولة، فيما شارك بالصف الأول فى الصلاة عدد من الأطفال والشباب من أبناء شهداء رجال القوات المسلحة والشرطة وذوى الهمم بجوار الرئيس السيسى ورئيس الوزراء ووزير الأوقاف .ورئيس مجلس النواب.

خطيب عيد الفطر للرئيس السيسى" دعائنا لله فى هذا اليوم الميمون أن يديم الله عليك فضله و يوسع لك مددك..ويحفظك ظاهرًا وباطنا من أعين العائنين ومن كيد الكائدين وأن يسلملك من كل أنواع الشرور" واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسى لخطية صلاة عيد الفطر المبارك والتى ألقاها اليوم الاثنين الشيخ سيد عبد البارى من قيادات وزارة الأوقاف، حيث أكد على أن شهر رمضان مضى بأيامه الحافله بالصيام ولياليه العامرة بالذكر والقيام وشمس عيد الفطر تشرق على الجميع بالنور والسرور والبهجة والهناء قائلا:"فسبحان من قلب عباده فى إختلاف الأزمان بين وظائف الخدم لينلهم أعلى درجات الكرم". وفى الجزء الثانى من خطبة العيد تقدم الشيخ سيد عبد البارى بتهنئة العيد من فوق أرض مصر الطاهرة ومن وفق ثراها المبارك للوجود كله صامته وناطقه وللإنسانية كلها ولشعب مصر الأصيل والكريم لاسيما خير أجناد الأرض والمُرابطين الذين حرموا اليوم من زيارة أهليهم وزويهم حفاظا على مقدرات هذا الوطن قائلا:"لهم منا التهنئة ولرجال أمن هذه البلاد الذين يسهرون على حفظ أمنها ومقدراتها واستقرار شعبها ". دوت الخليج كما وجه حديثه للحضور أيضا بقوله:"ولكم أيضا قادتى الكرام وساداتى العلماء التهنئة من فوق منبر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم "، متابعا بقوله للرئيس السيسى :"ولحضرتك أيها القائد العظيم ..أيها الزعيم النبيل ..أيها الرئيس العظيم ..ودعائنا لله سبحانه وتعالى فى هذا اليوم الميمون أن يديم الله عليك فضله وأن يوسع لك مددك..وأن يحفظك ظاهرا وباطنا من أعين العائنين ومن كيد الكائدين وأن يسلملك من كل أنواع الشرور ...أن مولانا على كل شيئ قدير" واحتفلت الدولة المصرية والعديد من الدول الإسلامية والعربية اليوم الاثنين بعيد الفطر، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم هو أول أيام عيد الفطر، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تبادل التهنئة مع العديد من رؤساء الدول، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين الله عز وجل أن يُعيده على شعبي البلدين الشقيقين وكل الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا

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