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القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 06:49 صباحاً - محمد السيد - /695322/الرئيس-السيسي-يصل-مركز-المنارة-لمشاركة-أبناء-الشهداء-الأحتفال-بعيد-الفطر

وصل منذ قليل الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمركز المنارة التابع للقوات المسلحة، لمشاركة أبناء شهداء الجيش والشرطة الأحتفال بعيد الفطر المبارك.

ويحرص الرئيس السيسي، علي مشاركة آسر الشهداء من الجيش والشرطة، في جميع الأحتفالات، ويؤكد دائما ان مصر لا تنسي ابنائها ممن ضحوا بأرواحهم ودمائهم فداء للوطن.

وتحرص الدولة المصرية بجميع مؤسساتها، علي تقديم كل سبل الدعم والرعاية لأبناء الشهداء، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.