خطيب العيد للرئيس السيسى"دعائنا لله بهذا اليوم الميمون أن يديم الله عليك فضله  و يوسع لك مددك..ويحفظك ظاهرًا وباطنا من أعين العائنين ومن كيد الكائدين "

695321

/695321/خطيب-العيد--للرئيس-السيسىدعائنا-لله-بهذا-اليوم-الميمون-أن-يديم-الله-عليك-فضله -و-يوسع-لك-مددكويحفظك-ظاهرا-وباطنا-من-أعين-العائنين-ومن-كيد-الكائدين

وأن يسلملك من كل أنواع الشرور

06:21 ص - الإثنين 2 مايو 2022

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسى لخطية صلاة عيد الفطر المبارك والتى ألقاها اليوم الاثنين الشيخ سيد عبد البارى من قيادات وزارة الأوقاف، حيث أكد على أن شهر رمضان مضى بأيامه الحافله بالصيام ولياليه العامرة بالذكر والقيام وشمس عيد الفطر تشرق على الجميع بالنور والسرور والبهجة والهناء قائلا:"فسبحان من قلب عباده فى إختلاف الأزمان بين وظائف الخدم لينلهم أعلى درجات الكرم".

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وفى الجزء الثانى من خطبة العيد تقدم الشيخ سيد عبد البارى بتهنئة العيد من فوق أرض مصر الطاهرة ومن وفق ثراها المبارك للوجود كله صامته وناطقه وللإنسانية كلها ولشعب مصر الأصيل والكريم لاسيما خير أجناد الأرض والمُرابطين الذين حرموا اليوم من زيارة أهليهم وزويهم حفاظا على مقدرات هذا الوطن قائلا:"لهم منا التهنئة ولرجال أمن هذه البلاد الذين يسهرون على حفظ أمنها ومقدراتها واستقرار شعبها ".

كما وجه حديثه للحضور أيضا بقوله:"ولكم أيضا قادتى الكرام وساداتى العلماء التهنئة من فوق منبر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم "، متابعا بقوله للرئيس السيسى :"ولحضرتك أيها القائد العظيم ..أيها الزعيم النبيل ..أيها الرئيس العظيم ..ودعائنا لله سبحانه وتعالى فى هذا اليوم الميمون أن يديم الله عليك فضله وأن يوسع لك مددك..وأن يحفظك ظاهرا وباطنا من أعين العائنين ومن كيد الكائدين وأن يسلملك من كل أنواع الشرور ...أن مولانا على كل شيئ قدير"

خطيب عيد الفطر للرئيس السيسى" دعائنا لله فى هذا اليوم الميمون أن يديم الله عليك فضله و يوسع لك مددك..ويحفظك ظاهرًا وباطنا من أعين العائنين ومن كيد الكائدين وأن يسلملك من كل أنواع الشرور"

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسى شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير طنطاوي اليوم الاثنين وذلك بمشاركة كبار رجال الدولة، فيما شارك بالصف الأول فى الصلاة عدد من الأطفال والشباب بجوار الرئيس السيسى ورئيس الوزراء ووزير الأوقاف .

وتحتفل الدولة المصرية والعديد من الدول الإسلامية والعربية اليوم الاثنين بعيد الفطر، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم هو أول أيام عيد الفطر، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تبادل التهنئة مع العديد من رؤساء الدول، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين الله عز وجل أن يُعيده على شعبي البلدين الشقيقين وكل الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.