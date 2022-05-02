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القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 06:49 صباحاً - محمد السيد - /695320/الأطفال-والشباب-يشاركون-الرئيس-السيسي-في-الصف-الأول-بصلاة-عيد-الفطر-المباركصور

دوت الخليج

وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، قد نفى ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار وزارة الأوقاف تعليمات بمنع اصطحاب الأطفال في صلاة الجمعة والعيدين بالمساجد على مستوى الجمهورية.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بالتواصل مع وزارة الأوقاف والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لمنع اصطحاب الأطفال في صلاة الجمعة أو العيدين بالمساجد على مستوى الجمهورية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات أو تعليمات بهذا الشأن، مؤكدة على السماح للمواطنين باصطحاب الأطفال للمساجد أو دخول الأطفال بأنفسهم لأداء كافة الصلوات بما فيها صلاة الجمعة والعيدين بشكل طبيعي دون أي تغيير، مع مراعاة أن يكون الطفل مميِّزاً يفهم معنى المسجد وآدابه ويحسن أداء الشعيرة، مع التشديد على مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي وجميع الضوابط التي حددتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، مُهيبة بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية تحرياً للدقة.

وتحتفل الدولة المصرية والعديد من الدول الإسلامية والعربية اليوم الاثنين بعيد الفطر، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم هو أول أيام عيد الفطر، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تبادل التهنئة مع العديد من رؤساء الدول، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين الله عز وجل أن يُعيده على شعبي البلدين الشقيقين وكل الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

الأطفال والشباب يشاركون الرئيس السيسي في الصف الأول بصلاة عيد الفطر المبارك"صور"

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا