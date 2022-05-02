أخبار مصرية

الرئيس السيسي وسط أبناء الشهداء عقب انتهاء صلاة عيد الفطر (صور)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 06:29 صباحاً - حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اصطحاب أبناء الشهداء عقب الانتهاء من أداء صلاة عيد الفطر المبارك. 

 

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد وصل مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة عيد الفطر المبارك. 

 

وتحتفل الدولة المصرية والعديد من الدول الإسلامية والعربية، اليوم الاثنين بعيد الفطر، إذ أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم هو أول أيام عيد الفطر، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تبادل التهنئة مع العديد من رؤساء الدول، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين الله عز وجل أن يُعيده على شعبي البلدين الشقيقين وكل الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

 

66666666666666

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤدى صلاة العيد بمسجد المشير 

 

8888888888888888888

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤدى صلاة العيد بمسجد المشير 

 

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤدى صلاة العيد بمسجد المشير (1)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤدى صلاة العيد بمسجد المشير (1)


الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤدى صلاة العيد بمسجد المشير (2)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤدى صلاة العيد بمسجد المشير (2)


الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤدى صلاة العيد بمسجد المشير (4)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤدى صلاة العيد بمسجد المشير (4)

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا