الرئيس السيسي وسط أبناء الشهداء عقب انتهاء صلاة عيد الفطر (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 06:29 صباحاً - حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اصطحاب أبناء الشهداء عقب الانتهاء من أداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد وصل مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وتحتفل الدولة المصرية والعديد من الدول الإسلامية والعربية، اليوم الاثنين بعيد الفطر، إذ أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم هو أول أيام عيد الفطر، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تبادل التهنئة مع العديد من رؤساء الدول، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين الله عز وجل أن يُعيده على شعبي البلدين الشقيقين وكل الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.