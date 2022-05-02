أخبار مصرية

الرئيس السيسي يؤدي صلاة العيد بمسجد المشير طنطاوي (بث مباشر)

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 06:29 صباحاً - أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، فى مسجد المشير طنطاوى.

 

وتحتفل الدولة المصرية والعديد من الدول الإسلامية والعربية، اليوم الاثنين بعيد الفطر، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم هو أول أيام عيد الفطر، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تبادل التهنئة مع العديد من رؤساء الدول، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين الله عز وجل أن يُعيده على شعبي البلدين الشقيقين وكل الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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