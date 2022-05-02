أخبار مصرية

الرئيس السيسي يؤدي بعد قليل صلاة العيد بمسجد المشير طنطاوي (بث مباشر)

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 06:29 صباحاً - يؤدى بعد قليل الرئيس عبد الفتاح السيسى صلاة العيد بمسجد المشير طنطاوى، ويقدم «صوت الأمة» بثا مباشرا لشعائر صلاة عيد الفطر المبارك من داخل المسجد بالتجمع الخامس. 

 

وتحتفل الدولة المصرية والعديد من الدول الإسلامية والعربية اليوم الاثنين بعيد الفطر، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم هو أول أيام عيد الفطر، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تبادل التهنئة مع العديد من رؤساء الدول، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين الله عز وجل أن يُعيده على شعبي البلدين الشقيقين وكل الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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