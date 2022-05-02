السيسي يستمع لخطبة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير طنطاوي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 06:28 صباحاً - استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لخطبة عيد الفطر المبارك، من مسجد المشير طنطاوي، بالتجمع الخامس، وذلك بحضور العديد من الوزراء ورجال الدولة.

و أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صلاة عيد الفطر المبارك اليوم الأثنين، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وذلك بحضور عدد من الوزارء وكبار رجال الدولة.



وفي سياق متصل، قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اليوم اتصالًا هاتفيًا مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، حيث أعرب الرئيس عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا لشعب وحكومة السودان الشقيق كل الخير والتقدم والرخاء.