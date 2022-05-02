أبناء الشهداء بجوار الرئيس السيسى خلال صلاة عيد الفطر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 06:28 صباحاً - جلس أبناء الشهداء بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال صلاة عيد الفطر المبارك. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد وصل منذ قليل إلى مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة عيد الفطر. وتحتفل الدولة المصرية والعديد من الدول الإسلامية والعربية، اليوم الاثنين بعيد الفطر، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم هو أول أيام عيد الفطر، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تبادل التهنئة مع العديد من رؤساء الدول، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين الله عز وجل أن يُعيده على شعبي البلدين الشقيقين وكل الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤدى صلاة العيد بمسجد المشير (2) الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤدى صلاة العيد بمسجد المشير (3) الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤدى صلاة العيد بمسجد المشير (4) الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤدى صلاة العيد بمسجد المشير (1)