السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بصحبة عدد من أبناء الشهداء

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 06:28 صباحاً - أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة عيد الفطر المبارك اليوم الإثنين بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

كما أدى صلاة العيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب وفضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربي فضلا عن عدد من أبناء الشهداء ولفيف من كبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة.

وتبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للزعماء العرب والمسلمين عن خالص تهانيه، وأطيب تمنياته لهم، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيدا سعيدا مباركا، وأن يعيده عليهم وعلى شعوبهم وعلى شعوب الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.