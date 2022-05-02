خطيب العيد بمسجد المشير: شهر رمضان علمنا جبر الخواطر والبر والإحسان

جدة - نرمين السيد - وأضاف عبد البارى، خلال إلقائه خطبة العيد بمسجد المشير أمام الرئيس السيى، أن شهر رمضان علمنا جبر الخواطر والبر والإحسان والصفح، مشيرا إلى أنه يجب مواصلة ذلك بعد رمضان أيضا وأن نكون من أهل البر والإحسان.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى مسجد المشير، لأداء صلاة العيد، بحضور عدد من المسئولين.

وبدأت منذ قليل، شعائر صلاه عيد الفطر المبارك من مسجد المشير، بآيات من القرآن الكريم.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أعلن فى وقت سابق، عن تجهيز أكثر من 600 ساحة من الساحات الملحقة بالمساجد الكبرى لـ صلاة عيد الفطر المبارك.