الخارجية: مصر وسلوفينيا تحتفلان بـ30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية، أن مصر وسلوفينيا تحتفلان بمرور ثلاثين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، اللذين اتسم التعاون الثنائى بينهما بالاحترام المتبادل والعمل البناء من أجل تحقيق مصالح الشعبين المصرى والسلوفيني.





وأكدت الخارجية، فى بيان صحفى، أن هذا التعاون الثنائى أثمر، ولا يزال، الكثير من الإنجازات على الصعيدين السياسى والاقتصادي. وأشارت الوزارة إلى أن مصر تولى أهمية لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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