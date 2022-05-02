أهالى الإسكندرية يؤدون صلاة العيد بمسجد القائد إبراهيم (صور)

جدة - نرمين السيد - واصطحب الأهالى الأطفال بالزينة و"البلالين"، إلى جانب اصطحابهم للمصلى الشخصى. وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أعلن فى وقت سابق، عن تجهيز أكثر من 600 ساحة من الساحات الملحقة بالمساجد الكبرى لـ صلاة عيد الفطر المبارك.

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