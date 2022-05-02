 الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤدي شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير طنطاوي"صور"

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القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 05:43 صباحاً - محمد السيد - /695319/الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-يؤدي-شعائر-صلاة-عيد-الفطر-المبارك-بمسجد-المشير-طنطاويصور

دوت الخليج

الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤدي شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير طنطاوي

تكبيرات العيد

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا

ما يسن فعله قبل صلاة العيد

ما يسن فعله قبل صلاة العيد: حيث يستحب الغسل والطيب للعيدين، من خرج للصلاة ومن لم يخرج لها، ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى» (سنن ابن ماجه). ويستحب لبس الحسن من الثياب، لما رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بن عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَنْ نَلْبَسَ أَجْوَدَ مَا نَجِدُ، وَأَنْ نَتَطَيَّبَ بِأَجْوَدِ مَا نَجِدُ» (المعجم الكبير للطبراني).ويستحب أن يتزين الرجل ويتنظف ويحلق شعره، ويتطيب، ويَطْعَم شيئًا؛ لما روي عن أنسٍ رضي الله عنه أنه قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ»، وفي رواية: «وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا» (رواه البخاري)؛ ولكون اليوم يوم فطر بعد أيام الصيام.