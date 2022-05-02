جدة - نرمين السيد - ويؤدى المصريون صلاة العيد الساعة 5:36، وذلك وفقا للضوابط التى أعلنتها وزارة الأوقاف فى ظل الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدجولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قال فى وقت سابق، على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، إنه جرى الإعداد لتجهيز أكثر من 600 ساحة من الساحات الملحقة بالمساجد الكبرى لـ صلاة عيد الفطر المبارك. ومن المقرر أن يؤدى المسلمون صلاة العيد الساعة 5:36.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إقبال كبير على المساجد والساحات لأداء صلاة العيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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