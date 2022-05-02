جدة - نرمين السيد - ويقدم "دوت الخليج" بثا مباشرا لصلاة عيد الفطر المبارك، إذ أدى قراءة القرآن الكريم الشيخ أحمد تميم المراغى. من ناحية أخرى، شهدت المساجد على مستوى الجمهورية، إقبالا كبيرا للمصليين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك..

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شعائر صلاة عيد الفطر المبارك من مسجد المشير بحضور الرئيس السيسى (بث مباشر) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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