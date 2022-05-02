طقس العيد.. أول يوم رياح وأتربة على هذه المناطق

جدة - نرمين السيد - وقالت الهيئة، إنه سيكون هناك ارتفاع نسبى فى درجات الحرارة خلال اليوم الأول والثانى حيث تتراوح درجة الحرارة بين 33 : 34 على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى.
كما تنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد فى اليوم الأول وتمتد إلى باقى الأنحاء الشمالية ثانى أيام عيد الفطر المبارك.
وتعود الأجواء إلى حالتها الطبيعية ثالث أيام عيد الفطر المبارك.
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