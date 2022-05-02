موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الإسكندرية صلاة عيد الفطر في جميع المحافظات

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في الاسكندرية هناك عدد كبير من المسلمين يرغب في معرفة موعد صلاة العيد في الإسكندرية، حيث أنه لم يتبقى سوى ساعات قليلا عن عيد الفطر المبارك الذي تاتي اول أيام في فجر يوم الاثنين الموافق اثنين من شهر مايو لعام 2022، بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، حيث إن جميع المواطنين يخرجون الى المنتزهات والحدائق للاستمتاع بأجواء العيد ومن أهم ما يفعله في بداية يوم العيد هو صلاة العيد في المساجد فهي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا بها لإحياء شعائر الله، حيث حيث ينزل الأهل باصطحاب أبنائهم إلى صلاة العيد، وتختلف موعدها من دولة إلى أخرى ومن محافظة إلى محافظة أخرى، وسوف نعرض خلال فقرات التالية موعد صلاة العيد في محافظة الاسكندرية بالتفصيل من خلال موقع ثقفني.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الاسكندرية

بعض عرض مواقيت صلاة العيد بجميع المحافظات بجمهورية مصر العربية يتضح إن محافظة الاسكندرية ، سوف تكون اخر محافظة احتفالا بالعيد، حيث إن صلاة العيد تبدأ في الصباح الباكر للمحافظات الأخرى في حدود 10 دقائق عن موعد صلاة العيد في الإسكندرية، حيث أنه قبل بدء العيد المبارك في محافظة الاسكندرية بدأت أعمال من النظافة مثل غسل الشوارع والأرصفة والميادين الخاصة في الاسكندرية وايضا تنظيف الأحياء وتطهير المساجد التي سوف تقام بها صلاة عيد الفطر المبارك فإن حي شرق يشهد العديد من أعمال تطهير المساجد، وغسيل الميادين بنطاق الحي وغسيل الأرصفة وجميع المناطق في الاسكندرية.

عيد الفطر في الإسكندرية 2022

لقد قام حي الجمرك برئاسة الدكتورة رباب مدني رئيس الحي باعمال غسل الميادين وتطهير المساجد وغسل الارصفة، لكي يستقبل العيد الفطر المبارك بعد ساعات قليلة، حيث إن هذا الحي يعتبر مجمع المساجد وبالتحديد مسجد الشهير المرسي أبو العباس الذي يعد من أشهر المساجد في محافظة الاسكندرية وأحد المعالم الأثرية بها لذلك يهتم به عدد كبير من الأشخاص في الذهاب لحضور صلاة العيد بها فان رئاسة الحي تستعد لاستقبال عدد كبير من المصلين في هذا اليوم المبارك.