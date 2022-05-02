قطارات مكيفة لمواجهة الحر.. مواعيد عمل مترو الأنفاق فى العيد

وكانت مواعيد التشغيل من المحطات الانتهائية لتبدأ من الساعة ٥:١٥ ص طوال العام ومواعيد أخر القطارات من المحطات الإنتهائية ومقابلتها فى المحطات التبادلية بالخط الأول والثانى على أن يكون قيام أخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة ١٢:١٨ صباحا، و من محطة المرج الجديدة الساعة ١٢:٣٠ صباحا، و للخط الثانى من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة ١٢:٤٠ صباحا، حيث يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثانى بمحطة أنور السادات الساعة 1 صباحا.
مواعيد عمل مترو الأنفاق فى العيد
ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة ١٢:٥٥ صباحا، حيث تم إعداد جدول التشغيل بالخطين الأول والثانى بـإجمالى عدد رحلات تقدر بـ1120 رحلة يوميا، بعدد رحلات بالخط الأول ما بين محطتى حلوان - المرج الجديدة إلى 510 رحلات، وعدد رحلات الخط الثانى ما بين محطتى شبرا الخيمة - المنيب إلى 610 رحلات .
ويأتى ذلك بالإضافة بالدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار وذلك تسهيلا وتيسيرا على جميع مرتادى مرفق مترو الأنفاق.
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