موعد صلاة عيد الفطر في مصر 2022 صلاة عيد الفطر في جميع محافظات مصر

مواعد صلاة عيد الفطر المبارك في مصر 2022 من اكثر الموضوعات بحثا خلال الفترة الحالية من قبل جميع المسلمين والاشخاص في كثير من الدول ومنهم توقيت صلاة عيد الفطر في مصر، حيث انها تختلف من دوله الى اخرى بالاضافة الى انها تختلف من محافظة إلى أخرى، لذلك فإن جميع المسلمين يحرصون على أداء صلاة العيد التي فرضها الله سبحانه وتعالى إحياء لشعائر الله والفوز بالثواب بها، حيث انها من اهم ما نبدأ به العيد في الصباح الباكر، فتعطي البهجة والسرور في نفوس الحديد ويستحب فيها الاباء ابنائهم واصطحاب الأهل للنزول إلى صلاة العيد، وسوف نوضح توقيت الصلاة في جميع محافظات مصر بالتفاصيل خلال هذه الفقرات من خلال موقع ثقفني.

موعد صلاة عيد الفطر في مصر 2022

توقيت الصلاة في جميع محافظات مصر

محافظة الجيزة تبدا بها صلاه عيد الفطر المبارك الساعه 5:37 صباحا

محافظة الاسكندرية وتبدا بها صلاه العيد في الساعه السادسه واربعين دقيقه

محافظه بورسعيد وتكون صلاه عيد الفطر المبارك بها الساعه 5:30 صباحا

محافظة العريش وتكون صلاة العيد بها الساعه 5:25 دقيقه صباحا.

محافظة سانت كاترين وتكون صلاه العيد الساعه 5:28 صباحا.

بينما تكون صلاة العيد في محافظة الطور الساعه الخامسة والنصف صباحا.

محافظة طابا تكون صلاة العيد بها الساعه الخامسه 23 دقيقه.

محافظة شرم الشيخ تبدا بها صلاة عيد الفطر المبارك الساعه. 5:27.

محافظة دمنهور تكون صلاة عيد الفطر المبارك بها في الساعه الخامسه 38 دقيقة .

موعد صلاة العيد في محافظات مصر