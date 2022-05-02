موعد صلاة عيد الفطر في مصر 2022 صلاة عيد الفطر في جميع محافظات مصر

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مواعد صلاة عيد الفطر المبارك في مصر 2022 من اكثر الموضوعات بحثا خلال الفترة الحالية من قبل جميع المسلمين والاشخاص في كثير من الدول ومنهم توقيت صلاة عيد الفطر في مصر، حيث انها تختلف من دوله الى اخرى بالاضافة الى انها تختلف من محافظة إلى أخرى، لذلك فإن جميع المسلمين يحرصون على أداء صلاة العيد التي فرضها الله سبحانه وتعالى إحياء لشعائر الله والفوز بالثواب بها، حيث انها من اهم ما نبدأ به العيد في الصباح الباكر، فتعطي البهجة والسرور في نفوس الحديد ويستحب فيها الاباء ابنائهم واصطحاب الأهل للنزول إلى صلاة العيد، وسوف نوضح توقيت الصلاة في جميع محافظات مصر بالتفاصيل خلال هذه الفقرات من خلال موقع ثقفني.
موعد صلاة عيد الفطر في مصر 2022
توقيت الصلاة في جميع محافظات مصر
- محافظة الجيزة تبدا بها صلاه عيد الفطر المبارك الساعه 5:37 صباحا
- محافظة الاسكندرية وتبدا بها صلاه العيد في الساعه السادسه واربعين دقيقه
- محافظه بورسعيد وتكون صلاه عيد الفطر المبارك بها الساعه 5:30 صباحا
- محافظة العريش وتكون صلاة العيد بها الساعه 5:25 دقيقه صباحا.
- محافظة سانت كاترين وتكون صلاه العيد الساعه 5:28 صباحا.
- بينما تكون صلاة العيد في محافظة الطور الساعه الخامسة والنصف صباحا.
- محافظة طابا تكون صلاة العيد بها الساعه الخامسه 23 دقيقه.
- محافظة شرم الشيخ تبدا بها صلاة عيد الفطر المبارك الساعه. 5:27.
- محافظة دمنهور تكون صلاة عيد الفطر المبارك بها في الساعه الخامسه 38 دقيقة .
موعد صلاة العيد في محافظات مصر
- محافظة طنطا وتكون بها صلاة العيد الساعه الخامسه 36 صباحا.
- محافظة المنصوره وتبدا بها صلاة عيد الفطر المبارك الساعة الخامسة و34 دقيقة صباحا.
- محافظة الزقازيق التي تكون بها صلاة العيد الساعة 35 صباحا.
- محافظة بنها وتكون صلاة العيد بها الساعه 5:36 دقيقه صباحا بينما.
- محافظة شبين الكوم والتي تكون بها صلاة العيد الساعه الخامسه 37 صباحا.
- محافظة كفر الشيخ تبدأ بها صلاة عيد الفطر المبارك الساعه الخامسه 36 صباحا.
- محافظة الفيوم تكون بها صلاة عيد الفطر المبارك 59 دقيقة صباحا.
- ومحافظة بني سويف تكون بها صلاة العيد الساعة 5:38 صباحا.
- ومحافظة المنيا تكون صلاة العيد بها الساعه 5:41 دقيقه صباحا.
- ومحافظة اسيوط تكون صلاة العيد فيها الساعة 5:41 دقيقه.
- بينما تأتي محافظة سوهاج ويكون بها صلاة العيد الفطر المبارك الساعة الخامسة واربعين دقيقة.
- ومحافظة قنا وتكون بها صلاة العيد الساعة الخامسه 36 دقيقة
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