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القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 02:43 صباحاً - محمد السيد - /695318/مستقبل-وطن-بقنا-ينظم-أكبر-احتفالية-لتكريم-82-من-حفظة-القرآن-بحضور-الأمين-العام-والمحافظ

شهد المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، حفل توزيع جوائر مسابقة حفظة القرآن الكريم، بمركز دشنا، والتى نظمها الحزب بالمحافظة، بالتعاون مع مديرية أوقاف قنا، وذلك بحضور اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة، والعميد محمد غنيم المستشار العسكرى للمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية، وممثلي وزارة الأوقاف، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

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وجاء على رأس المشاركين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، النائبة سحر صدقي رئيس الهيئة البرلمانية بالمحافظة، والنائب حمدى سعد، والنائبة سناء حسانى، والنائبة رحاب الغول، والنائب محمد كمال موسي، والنائب محمد عزت القاضى، والنائب أحمد عبدالماجد الأحمر، وعددا من قيادت حزب مستقبل وطن، وفي مقدمتهم محمد عبد السلام، أمين المتابعة والتواصل الاجتماعي بالأمانة المركزية للحزب، والمشرف العام على المسابقة، وهشام قدوس الأمين المساعد للحزب بالمحافظة، وأهالى الشباب والفتيات المكرمين فى الحفل.

"مستقبل وطن" بقنا ينظم أكبر احتفالية لتكريم 82 من حفظة القرآن بحضور الأمين العام والمحافظ... و"رشاد" مهئنا المكرمين على هذا الفضل العظيم

وقال المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، إن اهتمام الحزب بتنظيم هذه الاحتفالية يؤكد على إكرام أهل القرآن، مشيرا إلى أن مصر بلد الإيمان والقرآن وستظل حاملة للوائهما، كما أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تكريم أهل القرآن، وتخصيص ليلة كل عام لتكريمهم تأكيدًا لعناية الدولة المصرية بالقرآن وأهله.

وأعرب "الشريف"، خلال كلمته فى حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بقنا، عن سعادته بالمشاركة فى تكريم حفظة كتاب الله، مهنئا إياهم على هذا الفضل العظيم الذى حباهم به الله، داعيا إياهم أن يجعلوا القرآن فى قلوبهم، وآياته فى معاملاتهم، لينفعوا به المجتمع.

ومن جانبه، هنأ اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، في كلمته فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وجموع الشعب المصرى بحلول عيد الفطر المبارك، مقدماً التهنئة للفائزين بالمسابقة وأولياء أمورهم، كما قدم الشكر والتقدير للقائمين على التنظيم وما بذلوه من جهد بهذه المسابقة التى تأتى فى إطار تشجيع حفظة القرآن الكريم بقرى ومراكز المحافظة وتحفيزهم على مواصلة التفوق فضلاً عن نشر قيم التسامح فى هذه الأيام المباركة، لافتاً إلى دورهم فى المستقبل القريب لإستكمال مسيرة التنمية التى تشهدها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، داعياً المولى ـ عز وجل ـ أن يحفظ مصر قيادةً وشعباً من كل سوء.

وأوضح أن المسابقة تخلق منافسة حميدة بين الأطفال والشباب وتشجعهم على حفظ القرآن الكريم وتكريمهم ليكونوا مثل أعلى يحتذى به.

ومن جانب أخر، قالت النائبة سحر صدقى، إنها شارك بالمسابقة 949 شاب وفتاة من عمر 12 عام، حتى 30 عام، بمختلف مراكز المحافظة، بواقع 537 فتاة، 413 شاب، ونجح فى الحصول على المركز الأول 41 متسابق، بواقع 11 فائز فى حفظ القرآن كاملا ، و10 فائزين فى حفظ ثلاثة أرباع القرآن، و10 فائزين فى حفظ نصف القرآن، و10 فائزين فى حفظ ربع القرآن، كما حصل على المركز الثانى 41 متسابق، بواقع 11 فائز فى حفظ القرآن كاملا، و 10 فائزين فى حفظ ثلاثة أرباع القرآن، و10 فائزين فى حفظ نصف القرآن، و10 فائزين فى حفظ ربع القرآن.

وقدمت "صدقي" خلال كلمتها فى الحفل، الشكر لسيدات المحافظة على دعمهن لأبنائهن من البنين والبنات فى حفظ القرآن الكريم.

كما تحدث فضيلة الشيخ ماهر جبر، عن فضل القرآن الكريم، وفضل حفظ ، لافتا إلى أن حفظ القرآن الكريم من قِبل الأطفال والشباب، يساعد على نشئتهم على التدين والأخلاق القويمة، التي تدعو الى التسامح والوسطية والاعتدال والمحبة وتحصينهم ضد الأفكار الهدامة، والعمل من أجل إعمار الأرض وبناء الوطن، مشيرا إلى إن محافظة قنا، لديها علماء أجّلاء فى حفظ القرآن الكريم وتلاوته، متمنيا أن يحذوا أبنائنا من حفظة كتاب الله حذو هؤلاء العلماء الذين شرفوا المحافظة على مدار التاريخ.

وشهد الحفل، تقديم فقرات دينية متنوعة بدأت بالقرآن الكريم، وتضمن تكريم 82 من الفائزين بجوائز حفظة القرآن علي مستوي 10 المراكز فى المحافظة.

وفى ختام الحفل، قدم المهندس أشرف رشاد الشريف، "المصحف الشريف"، لمحافظ قنا تقديرا لدعمه الدائم للأنشطة والفعاليات الدينية والثقافية والرياضية التى ينظمها الحزب.

وعقب ذلك سلم المهندس أشرف رشاد الشريف، ومحافظ قنا، الفائزين شهادات تقدير، وجوائز مالية قيّمة، بالاضافة إلى تسليم 20 درع لأعضاء لجان الإختبار .

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.