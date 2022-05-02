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القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 02:43 صباحاً - محمد السيد - /695315/بـ-فوتوسيشن-وتصرفات-كوميدية-نجوم-الفن-يهنئون-الجمهور-بعيد-الفطر-المبارك

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئة الجمهور والمتابعين بعيد الفطر المبارك، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

دوت الخليج يرصد تهنئة النجوم بعيد الفطر المبارك

تهنئة النجوم بعيد الفطر

شاركت الفنانة مادلين مطر متابعيها وجمهورها بنشرها صور لها بإطلالة أنيقة وعلقت عليها قائلة: “أصدقائي الأحباء كل عام وقلوبكم تُزهر بالعطاء والحب ، كل عام وقلوبكم عامرة بالخير والمودة والصفاء، تقبل الله طاعتكم وعبادتكم وكلّ عام وأنتم بخير”.

بينما علقت الفنانة سيرين عبد النور على صورها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام: “عيدكم خير وبركة اليوم وكل أيام العمر”، كما حرص الفنان كريم عبد العزيز، على تهنئة جمهوره بحلول عيد الفطر المبارك، وكتب: “كل عام وأنتم بألف خير، عيد فطر سعيد مبارك عليكم جميعا، أعاده الله عليكم باليمن والخير والبركات”.

عيد الفطر 2022

وهنأ الفنان هاني رمزي الأمة الإسلامية والعربية بحلول عيد الفطر المبارك، وكتب: “كل سنة وكلكم بخير وسلامة ويجعل ايامنا كلها أعياد.. عيد فطر مبارك”، وهنأت الفنانة إليسا جمهورها ومتابعيها بعيد الفطر المبارك قائلة: “مع كل سنة، منصلي ربنا يبلغنا رمضان، ونوصل لعيد الفطر بتقوى وسلام. وهالسنة، بتمنّى يحملكن هالعيد لكتير من السلام والأمان والسعادة لإلكن ولعائلاتكن وأوطانكن. كل سنة وإنتو بخير”.

بينما حرص الفنان أحمد مكى على تهنئة جمهوره بحلول عيد الفطر المبارك وقال: “كل سنة وانتم بخير ويارب تكونو فى أحسن حال دايما عيد سعيد عليكم”، وحرصت الفنانة حنان ترك على تهنئة جمهورها ومتابعيها بعيد الفطر المبارك، وكتبت عبر تويتر: “اقترب موعد الفراق يا رمضان.. أنت ستعود ولكن هل سنعود معك؟ اللهم أنك سلمتنا رمضان ونحن في أحسن حال فلك الحمد على هذه النعمة.. وها نحن في الختام سنسلمك ربنا رمضان فتقبله منا فأعف عن زلاتنا يا رحيم.. اللهم سلمنا لرمضان القادم ونحن في صحة وعافية ومن نحب.. وكل عام وأنتم بخير”.

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وهنأ الفنان طارق لطفي جمهوره وكتب: “كل سنة وانتم طيبين وبخير وسعادة دايما عيد مبارك”، بينما نشر الفنان محمد أنور صورة له وهو ينظف منزله بطريقة كوميدية وعلق عليها قائلًا: “كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد”، وهنأت الفنانة التونسية درة متابعيها بأحدث جلسة تصوير لها وعلقت عليها: عيد سعيد.