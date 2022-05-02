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القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 02:43 صباحاً - محمد السيد - /695317/أبزرهم-الكبير-وسوتس-مسلسلات-رمضان-2022-تستعد-لعمل-جزء-ثاني

فاجأت عدد من مسلسلات رمضان هذا العام بالإعلان عن طرح جزء ثاني لاستكمال أحداث العمل الذي حقق نجاحات مختلفة خلال فترة عرضه، وجاء على رأس هؤلاء مسلسل الكبير أوي.

دوت الخليج

مسلسل الكبير أوي

أعلن صناع مسلسل الكبير أوي في نهاية الحلقة الأخيرة من الموسم السادس عن طرح جزء سابع من العمل خلال الموسم الرمضاني المقبل من عام 2023، وأتى ذلك بعدما حقق الجز السادس نجاح لم يكن يتوقع الجمهور وفريق عمل المسلسل، خاصة بعد غياب دنيا سمير غانم وعدم نجاح الجزء الخامس، ولكن مع ظهور مربوجة بدأ مسلسل الكبير أوي 6 يستحوذ على إعجاب عدد كبير من الجمهور.

مسلسل مكتوب عليا

يستعد صناع مسلسل مكتوب عليا لعمل جزء ثاني من العمل من المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل، بعدما شهد الموسم الاول الذي عرض في السباق الرمضاني هذا العام تفاعل عدد كبير من الجمهور، ويعد مسلسل مكتوب عليا من بطولة آيتن عامر، وعمرو عبد الجليل، وهنادي مهنا، وحنان سليمان، وإساعيل فرغلي، وحنان لبيب، ومحمد طعيمة، ولأول مرة في دراما رمضان، محمود السيسي وهلا رشا.

مسلسل سوتس بالعربي

كشفت الحلقة الأخيرة من مسلسل سوتس بالعربي عن استعدادهم لطرح جزء ثاني من العمل وذلك جاء ضمن أحداث الحلقة في النهاية، وكان قد حقق المسلسل نجاح ساحق منذ عرض الحلقة الأولى، ومسلسل سوتس بطولة أسر ياسين وأحمد داود، صبا مبارك ومحمد شاهين، وتارا عماد وريم مصطفى وآخرين والعمل من تأليف محمد حفظي وإخراج مريم أحمدي، ويعد العمل هو النسخة المصرية لمسلسل الدراما الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم حيث تدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.

مسلسل يوتيرن

في نهاية الحلقة الأخيرة من مسلسل يوتيرن كشفت أن يارا “ريهام حجاج” لديها طفل ظهر في نهاية الحلقة، وقالت في إشارة منها لوجود جزء ثاني بأنه ستكشف عنه فيما بعد، وهو من بطولة ريهام حجاج والفنان توفيق عبد الحميد الذي يعود للدراما بعد حوالي 12 عام بالإضافة إلى صفاء الطوخي ونانسي صلاح ومحمود حجازي وكريم قاسم وعبير صبري وآخرين.