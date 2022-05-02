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القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 02:43 صباحاً - محمد السيد - /695256/جميع-المحافظات-ننشر-موعد-صلاة-عيد-الفطر-في-مصر-2022

مع إنتهاء شهر رمضان اليوم، وإعلان دار الإفتاء أن يوم الإثنين أول أيام عيد الفطر، تصدر موعد صلاة عيد الفطر في مصر 2022 محركات البحث، خاصة بعد إعلان وزارة الأوقاف إقامتها في 600 ساحة من الساحات الملحقة بالمساجد، إلى جانب إقامتها بالمساجد الكبرى.

موعد صلاة عيد الفطر في مصر 20222

وينشر موقع دوت الخليج موعد صلاة عيد الفطر في مصر 2022..

القاهرة - 5:36

الإسكندرية - 5:40

بورسعيد - 5:30

السويس - 5:31

العريش - 5:25

دمنهور 5:38

المنصورة 5:34

- طنطا 5:36

الزقازيق 5:35

الإسماعيلية 5:32

دمياط 5:32

شرم الشيخ 5:27

6 أكتوبر 5:38

الأقصر 5:37

طابا 5:25

سوهاج 5:40

أسيوط 5:41

المنيا 5:41

بني سويف 5:38

الفيوم 5: 39

قنا 5:36

أسوان 5:39

مطروح 5:50

الغردقة 5:30

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك بالقاهرة وجميع المحافظات.

كان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أعلن عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام 1443 هجرية، بعد استطلاع الهلال بعد غروب شمس اليوم السبت.

وقال مفتي الجمهورية، إن غدًا الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك، ليكون يوم بعد غد الاثنين الأول من شهر مايو، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتقوم وزارة الأوقاف بالإعداد من خلال المديريات الإقليمية لتجهيز أكثر من 600 ساحة من الساحات الملحقة بالمساجد الكبرى لصلاة عيد الفطر المبارك، إضافة إلى إقامتها بجميع المساجد الكبرى والجامعة وفتح جميع مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة العيد، مع السماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم، والتوجيه بفتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأقل ، مع تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى مصرنا العزيزة بالخير واليمن والبركات . وتعتبر مديريات الأوقاف وحدها هي المنوط بها الإعداد لصلاة العيد، سواء بالمساجد، أم بالساحات الملحقة بها، في إطار ولايتها الشرعية والقانونية على المساجد باعتبارها من الولايات العامة التي تقوم بها مؤسسات الدولة وليس لأحد من الناس أن يفتئت على سلطة الدولة في ذلك لا شرعًا ولا قانونًا.

واكدت وزارة الأوقاف على أن صلاة العيد في المسجد الجامع لا تقل أجرًا ولا ثوابًا عن صلاتها في الخلاء، وقد ذكر الإمام الشافعي (رحمه الله) في كتابه الأم أنه : "إن عُمِّرَ بلدٌ فكان مسجد أهله يسعهم في الأعياد لم أر أنهم يخرجون منه ، وإن خرجوا فلا بأس".