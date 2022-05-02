مجمعات التموين دون إجازة لتوفير السلع للمواطنين بتخفيضات 30%

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن المجمعات الاستهلاكية التابعة لها ‏ستعمل خلال اليوم عطلة عيد الفطر المبارك دون انقطاع لتوفير كل احتياجات ‏المواطنين من السلع الأساسية والتموينية.





وذكرت الوزارة، أن وزير التموين ‏والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى وجه الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية بتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية وطرحها بكميات وأسعار مناسبة بالإضافة إلى كل مستلزمات عيد الفطر ‏المبارك من كحك، بسكويت، رنجة، وأسماك مملحة ‏بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وبتخفيضات تصل إلى 30%. وأضافت أنه وفق تقرير الشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية حول صرف الاستعاضات لمنافذ صرف ‏السلع التموينية خلال فترة العيد، فإن شركتى ‏الجملة (المصرية - العامة) ستفتح مخازنهما بنسبة 30% ‏يوميا خلال إجازة عيد الفطر المبارك لاستكمال صرف ‏المنظومة التموينية لشهر مايو واستلام السلع. كما سيتم فتح جميع فروع الجملة اعتبارا من يوم الجمعة ‏الموافق 6 مايو المقبل، بالإضافة إلى فتح مقار إدارات البيع.. ونوهت بأن كل شركة ستقوم بعمل غرفة عمليات ‏مركزية لمتابعة صرف الاستعاضات وفتح المخازن أيضا.

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