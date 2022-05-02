وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتفقد سير العمل بمستشفى الزقازيق العام

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى الزقازيق العام، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضى، حيث تفقد الأقسام الطبية المختلفة، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالأقسام الطبية الحرجة، وتواجد القوى البشرية فى أماكن تقديم الخدمة، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، وخاصة أيام العطلات الرسمية.





كما قام بالإطمئنان على الحالة الصحية للمرضى بأقسام العناية المركزة، والكلى الصناعى، وحرص على الاستماع إليهم ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم. كما تفقد وكيل الوزارة بتفقد أعمال التطوير الجارية بالمستشفى، ومتابعة الاستعدادات النهائية لتشغيل العناية المركزة للأطفال الجديدة، والتى تسع لعدد 12 سريرًا، بتكلفة تقديرية بلغت 3 مليون جنيه، والتى تأتى بعد 48 ساعة من التشغيل التجريبى لقسم الحضانات الجديد بالمستشفى، والذى يسع لعدد 25 حضانة بدلاً من 17 حضانة بالقسم القديم، بتكلفة تقديرية بلغت 2.5 مليون جنيه، وذلك استكمالاً لخطة تطوير الأقسام الطبية بمستشفى الزقازيق العام لخدمة المرضى بمحافظة الشرقية.

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