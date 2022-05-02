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القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 01:46 صباحاً - محمد السيد - /695316/مسلسل-العائدون-الحلقة-الاخيرة-القبض-على-سياف-وأمير-كرارة-يطلب-الزواج-من-أمينة-خليل

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل العائدون

يكتشف عمر وفقا للمعلومات التي جمعها أن رحلة سفره المتوجه إلى لندن ستقلع بعد 4 ساعات، لكن سياف يحاول خداعهم من خلال استقلال أتوبيس، في اعتقادا منه أنه اذ سافر بالطائرة سيتم القبض عليه.

عمر يقبض على سياف بمساعدة أمينة خليل

تستطيع أمينة خليل الوصول إلى سياف ، وبذلك ينجح عمر في القبض عليه ويقول له: محدش يحرق بالنار غير رب النار وأنت حرقت حسين، وينجب نبيل من زوجته، وتنهتي الحلقة الأخيرة من العمل بطلب عمر الزواج من نادين “أمينة خليل”.

قصة مسلسل العائدون

جدير بالذكر أنه يتناول العمل أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضاً عدداً من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.

مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

مسلسل العائدون

وعرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة يوميًا في تمام الساعة 10:45 مساءً، بينما سيُعاد مرة ثانية في تمام الساعة 3 من صباح اليوم التالي، وإعادة أخرى في تمام الساعة 4:55 مساءً.

ويُعرض عبر قناة دي إم سي دراما، في تمام الساعة الواحدة إلا ربع بعد منتصف الليل، في حين تكون الإعادة في تمام الساعة الثامنة صباحًا، والإعادة الأخرى في الواحدة والنصف ظهرًا.