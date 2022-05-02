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القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 01:46 صباحاً - محمد السيد - /695314/تنفيذا-للتوجيهات-الرئاسية-الجهات-السيادية-تنجح-فى-الإفراج-عن-٢٠-بحارا-مصريا-باليمن

نجحت الجهاد السيادية في الإفراج عن 20 بحارًا مصريا باليمن، وجاري تأمين عودتهم إلى البلاد.

دوت الخليج جهود الإفراج عن البحاره جاءت انطلاقا من التوجهات الرئاسية للأجهزه المعنية بتقديم كافة أوجه الرعاية للمصريين بالداخل و الخارج. الجهات السيادية تنجح فى الإفراج عن ٢٠ بحارا مصريا باليمن وأشار الخبر إلى أن كافة البحارة بخير و قد لقوا الرعاية اللازمة.

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