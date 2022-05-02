انت الان تتابع تفاصيل خبر مكتوب عليا الحلقة الأخيرة.. أكرم حسني في صراع مع الموت حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 01:46 صباحاً - محمد السيد - /695313/مكتوب-عليا-الحلقة-الأخيرة-أكرم-حسني-في-صراع-مع-الموت

مسلسل مكتوب عليا الحلقة الأخيرة، بدأت باستيقاظ جلجل “أكرم حسني” على كلمة “هتموت” الأمر الذي أدى إلى فزعه، فيخرج إلى والده ويطلب منه الاعتناء بابنه في حالة حدوث مكروه له، ويطلب من والدته الدعاء له ويحتضنها حضن حار.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة الأخيرة

يعترف جلجل لـروقه "أيتن عامر" بحبه لها الأمر الذي يؤدي إلى إصابة روقة بصدمة وحالة من الذهول لما تسمعه من جلجل، ويحمل جلجل ابنه ويتحدث معه ويخبره أنه والدته أحن وأعظم سيدة في الدنيا، فتدخل روقه تجد جلجل يقول للطفل “خد بالك من امك لما اسيبكم وامشي” فتعتقد بأنه سيتركهما وتنهار بالبكاء.

جلجل يطلب المسامحة من سلمى مسامحته قبل موته

يذهب جلجل إلى سلمى "هنادي مهنا" ليطلب منها أن تسامحه هي ووالدها حسام على ما فعله معها وأنه كان السبب في توريطها في العديد من المشكلات فتسامحه سلمى، ويوقم بعزمها على العشاء معه وأسرته في منزله واستدعاء كل شخص ظلمه في الفترة الماضية.

تعاتب سلمى وروقة بعضهما البعض ثم ينقلب العتاب لمحبة، ويحضر حفل العشاء كلا من علاء خطيب اخته وسيد صديقه المقرب، وعدد من أفراد أسرته، الذين يروا جلجل في حالة تشتت متحدثا بكلمات غريبة تدل على أنه سيموت.

جلجل ينقذ والدته من الموت

يقدم جلجل مشهد مؤثر جدا لفت أنظار اسرته والمدعوين للحفل ويبلغهم بأنه فضل أن يجتمع بهم خلال ساعته الأخيرة، ولكن تكون الصدمة الكبرى وهي أن كلمة هتموت كانت تعود على والدة جلجل فيدخل جلجل في حالة انهيار عصبي اذ أنه اعتقد بأن والدته قد ماتت، فيقوم على الفور بنقلها للمشفى ويتبرع لها بالدم رغم خطورة الأمر عليه انه لدية مشاكل في عضلة القلب.

تعافي جلجل من خطر الموت

تتعافى والدة جلجل في حين يحدث لجلجل مضاعفات بسبب مشكلة في القلب كان يعاني منها سابقا دون إبلاغ أحد ويبكي والده ويمسك يده وهو يدعي بشفائه، فتحذف كلمة (هتموت) من على يد جلجل، لكن المفجأة كانت تعافى جلجل بسبب الدعاء له ويبلغ الطبيب أسرته أن حالته أصبحت مستقرة.

ظهور هنا الزاهد كضيفة شرف في المسلسل

تظهر فجأة النجمة هنا الزاهد كضيفة شرف، وتبلغه أنها معجبه به وتعتبره بطل، فتغير منها روقه، ويحدث حالة من الكوميديا السريعة بينهم جميعا، وتنهتي الحلقة بعودت جلجل إلى برنامج "الدوم" وتظهر المذيعة نهى درويش ضيفة شرف، ليعود للبرنامج من جديد كمتسابق مرة أخرى بعد فشله في الحلقة الأولى، ويجد لجنة التحكيم المكونة من الكابو حميد الشاعري والشاعر الغنائي أمير طعيمة والموزع الموسيقي توما، ليكونوا ضيوف شرف آخر مشاهد المسلسل بعد أن افتتحوا أول المشاهد في الحلقة الأولى.