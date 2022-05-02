الأوقاف تعلن إعادة تنظيم عمل المقارئ القرآنية لتشمل الأئمة والمصلين

جدة - نرمين السيد - كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشيخ السيد عبد المجيد رئيسَ الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم بإعادة تنظيم عمل المقارئ القرآنية لتشمل الأئمة وجمهور المصلين.





يأتى ذلك فى إطار دور وزارة الأوقاف فى خدمة القرآن الكريم وعنايتها بحفظه وتجويده وفهم معانيه.

وتتم مقابلة جميع شيوخ المقارئ المعتمدين، وكذلك جميع أعضاء المقارئ المعتمدين لإعادة تشكيل المقارئ، وتحديد عددها وأماكنها وعدد أعضاء كل مقرأة منها، وما سيكون خاصًّا منها بالأئمة وأعضاء المقارئ، وما سيكون متاحًا لجمهور المسجد، على أن تنتهى الإدارة من ذلك فى موعد أقصاه شهر من تاريخه، ومن يتخلف عن المقابلة سيعد معتذرًا عن مواصلة العمل بالمقرأة.

وسيبدأ العمل بالمقارئ فى كل مديرية تتم مقابلة أعضائها ووضع خطتها فور اكتمال المقابلات وتحديد المساجد التى سيكون بها المقارئ.

ومن المقرر أن يكون هناك يومان فى الأسبوع لعمل المقارئ:

1- يوم الاثنين عقب صلاة الظهر، للأئمة وغيرهم من أعضاء المقارئ المعتمدين.

2- يوم الجمعة عقب صلاة العصر، لجمهور المصلين فى المساجد التى تحددها كل مديرية وتعتمد خطتها من رئيس القطاع الديني.