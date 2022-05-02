جدة - نرمين السيد - وجاءت جهود الإفراج عن البحارة انطلاقا من التوجهيات الرئاسية للأجهزة المعنية بتقديم كافة أوجه الرعاية للمصريين بالداخل و الخارج. وتلقى كافة البحارة الرعاية اللازمة وهم بخير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بتوجيهات رئاسية.. الإفراج عن 20 بحارا مصريا باليمن وتأمين عودتهم للبلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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