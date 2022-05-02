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القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /695312/مسلسل-ملف-سري-الحلقة-الأخيرة-عائشة-بن-أحمد-تتزوج-من-هاني-سلامة

شهد مسلسل ملف سري الحلقة الأخيرة العديد من الأحداث واللقطات المهمة التي بدأت بمقابلة مريم المالكي وهي الفنانة عائشة بن أحمد مع صديقتها نيكول لتعاتبها عن خيانتها وتسببها في قتل أخيها عادل الذي يقدم شخصيته الفنان نبيل عيسى.

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل ملف سري الحلقة الأخيرة

مسلسل ملف سري الحلقة الأخيرة

أخذت مريم وهي عائشة بن أحمد من نيكول، ملفات وفيديوهات تدين والدها وهو هارون المالكي بغسيل الأموال وتحريض على القتل، حيث أخذت مريم ويحيى وهو الفنان هاني سلامة مستندات مهمة.

وهذه المستندات خاصة بالقضية، وأخذت المستندات من فريدة التي تقدم شخصيتها الفنانة دينا التي تدين عائلة المالكي بصفقات مشبوهة، وبعد أن تخلصت مريم من فساد عائلتها، قررت الخروج من حياة المستشار يحيى.

الحلقة الأخيرة مسلسل ملف سري

وكانت طالبتها إلهام وهي الفنانة مادلين طبر، والدة يحيى الذي يقدم دوره الفنان هاني سلامة ولكن بينما كان يحاول حازم وهو إدوارد إقناعها بالعدول عن رؤيتها، صدمته سيارة كانت المقصود بها مريم.

ليموت حازن مكانها وينقذها من موت محقق، ولكن بعد عام فشلت محاولات إلهام من إبعاد مريم عن يحيى، الذي قرر الزواج من مريم بسبب حبه لها لتنتهي نهاية سعيدة.

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ويشارك الفنان هاني سلامة وعائشة بن أحمد في بطولة مسلسل ملف سري عدد من النجوم مثل ماجد المصري، ميرهان حسين ونضال الشافعي، وإدوارد، وآخرين والعمل من تأليف محمود حجاج، والإخراج لـ حسن البلاسي.

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يذكر أن الفنانة عائشة بن أحمد حققت نجاحًا كبيرًا في موسم رمضان الماضي 2021 من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل لعبة نيوتن الذي شاركت به الفنانة منى زكي حيث جسدت شخصية أمينة التي تبحث عن حريتها لترى الحياة من منظور مختلف بعد فوات الأوان بسبب إصابتها ويساعدها سيد رجب في التخفيف من ألمها من خلال مساعدة محمد ممدوح، وحقق المسلسل نجاحًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي وقت عرضه.